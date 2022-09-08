Бывший футболист "Фулхэма" перешел в "Урал"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" подписал контракт с защитником Ибраима Сиссе, сообщает в четверг пресс-служба ФК.

"Контракт с "Уралом" заключил 28-летний футболист сборной Гвинеи Ибраима Сиссе. В нашей команде он будет выступать под 6 номером", - говорится в сообщении.

Сиссе родился в бельгийском Льеже. Карьеру он начинал в местном "Стандарте". Неоднократно участвовал в еврокубках. В 2017 году перешел в английском "Фулхэме". В 2020 году Сиссе вернулся на родину, выступал за бельгийский клуб "Сере". На уровне национальных команд стал защищать цвета сборной Гвинеи.

Ранее сообщалось, что в "Урал" перешел нидерландский нападающий Рай Влут. До этого он играл за казахстанскую "Астану".