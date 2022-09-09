Матчи Английской премьер-лиги перенесены из-за смерти Елизаветы II

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Матчи седьмого тура чемпионата Англии по футболу, запланированные на ближайший уикенд, перенесены в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, сообщается на сайте Английской премьер-лиги.

"В знак уважения к ее выдающейся жизни и вкладу в развитие страны матчи Премьер-лиги на этих выходных и игра в понедельник будут отложены", - говорится в сообщении.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.