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Матчи Английской премьер-лиги перенесены из-за смерти Елизаветы II

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Матчи седьмого тура чемпионата Англии по футболу, запланированные на ближайший уикенд, перенесены в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, сообщается на сайте Английской премьер-лиги.

"В знак уважения к ее выдающейся жизни и вкладу в развитие страны матчи Премьер-лиги на этих выходных и игра в понедельник будут отложены", - говорится в сообщении.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.

Скончалась королева Елизавета II

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Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
футбол Англия Елизавета II
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