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"Пари НН" по пенальти обыграл "Химки" в матче Кубка России по футболу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты нижегородского "Пари НН" нанесли поражение подмосковной команде "Химки" в матче второго тура группового этапа розыгрыша Кубка России.

Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 1:1. В составе "Пари НН" гол на 83-й минуте провел Тимур Сулейманов, через две минуты ответный гол провел Денис Глушаков.

Регламент турнира предусматривает серию пенальти сразу по окончании основного времени. Успех здесь сопутствовал "Пари НН" - 5:3.

В результате "Пари НН" набирает 5 очков (за победу в серии пенальти команда получает 2 балла, за поражение - 1) и лидирует в группе А. "Химки" - на третьем месте, 1 балл. "Краснодар" (3 очка) и "Локомотив" (0) свой матч проведут в Москве 14 сентября.

футбол Кубок России по футболу
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