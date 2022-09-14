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Двоевластие установилось в Суперфинале чемпионата России по шахматам

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На проходящем в Чебоксарах Суперфинале мужского чемпионата России по шахматам Даниил Дубов добился победы в четвертом туре и настиг лидирующего Владислава Артемьева.

В отчетном туре чемпион мира по быстрым шахматам Дубов играл черными фигурами и победил аутсайдера соревнования Арсения Нестерова. Для Дубова эта победа оказалась первой в Суперфинале-2022, для Нестерова поражение – вторым.

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Остальные партии завершились вничью: Илья Ильюшенок – Евгений Наер, Максим Матлаков – Максим Чигаев, Санан Сюгиров – Александр Рахманов, Андрей Есипенко – Володар Мурзин, Евгений Томашевский – Владислав Артемьев.

В результате Дубов набрал 2,5 очка и настиг лидирующего Артемьева. Чемпион Европы и победитель командного ЧМ Артемьев в первом туре победил Нестерова. Все остальные партии 1-4 туров, за исключением матча Дубова против Нестерова, завершились вничью.

По 2 балла набрали Чигаев, Наер, Матлаков, Ильюшенок, Мурзин, Рахманов, Есипенко, Томашевский. У Нестерова 1 балл.

В Суперфинале женского чемпионата России в четвертом туре Валентина Гунина черными фигурами победила Екатерину Гольцеву. Трехкратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка России стартовала в Чебоксарах неудачно, дважды проиграв в трех турах. Победа над Гольцевой стала для нее первой.

Вничью завершились партии: Лея Гарифуллина – Алиса Галлямова, Евгения Овод – Алина Бивол, Мария Якимова – Дарья Чарочкина, Марина Гусева – Ольга Гиря, Наталья Погонина – Яна Жапова.
После четырех туров лидируют Гусева, Гиря и Чарочкина – по 2,5 очка. По 2 балла набрали Галлямова, Бивол, Гарифуллина, Жапова, Гунина, Гольцева, Погонина. У Овод 1,5 балла, у Якимовой – 1.

Матчи Суперфиналов мужского и женского чемпионатов России проходят в Чебоксарах по 22 сентября (с перерывом 17 сентября). В турнирах принимают участие по 12 гроссмейстеров. Согласно регламенту, контроль времени в партии - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.

шахматы Чебоксары
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