Гроссмейстер Шипов указал на неземную осторожность на Суперфинале чемпионата России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Международный гроссмейстер Сергей Шипов посетовал на обилие ничейных результатов на проходящем в Чебоксарах Суперфинале чемпионата России по шахматам.

"Мужской и женский турниры Суперфиналы очень сильно отличаются друг от друга. Мужчины демонстрируют неземную осторожность и тот факт, что лишь единицы партий (две из 24 – ИФ) завершились результативно, говорит о том, что как-то они очень уж осторожничают, слишком друг друга уважают и никак не могут начать рисковать", - сказал Шипов "Интерфаксу".

"Это свойственно мужчинам в шахматах, как ни странно. По жизни мужчины обычно безбашенные, рисковые, не думают ни о себе, ни о чем: лезут в горы, летят в космос, спускаются в жерло вулкана. Шахматисты же – абсолютная противоположность, почему-то именно в мужских шахматах осторожность - это просто какая-то доминанта", - отметил гроссмейстер, который в прямом эфире комментирует ход матчей Суперфинала.

"Но, правда, если речь идет о великих чемпионах, они как раз являются исключением из правил, борются до последней пешечки. Но здесь хотелось бы найти кого-то из будущих чемпионов, чтобы кто-то рискнул. Впрочем, турнир в самом разгаре, я надеюсь, эта тенденция будет жестоко нарушена, потому что уже и зрительный зал недоволен", - подчеркнул Шипов.

Собеседник агентства отметил противоположную картину в Суперфинале женского чемпионата.

"Ну а у женщин все как обычно. Женщины бьются в кровь, женщины не жалеют друг друга, и себя тоже не щадят", - сказал он.

Главной неожиданностью в женском турнире Шипов называет два поражения на старте трехкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона России Валентины Гуниной.

"Она действует в своем фирменном стиле. Два поражения на старте ставят под вопрос ее шансы в этом турнире. Несколько побед подряд надо ей одержать для того, чтобы вернуться в гонку за первое место", - сказал Шипов.

"Достойно держатся молодые участницы, дебютантки чемпионата. Может быть, кто-то из них поучаствует в борьбе за первое место. Я бы отметил Екатерину Гольцеву, у нее серьезный потенциал. Юная Яна Жапова – вообще сенсация этого турнира. В 14 лет так уверенно выглядеть на фоне взрослых соперниц – это просто здорово. Я думаю, здесь гигантские перспективы. Но ближайшие туры все покажут, стартовые игры бывают обманчивые", - сказал Шипов.

После четырех туров в мужском Суперфинале лидируют Владислав Артемьев и Даниил Дубов – по 2,5 очка. В женском во главе турнирной таблицы находятся Марина Гусева, Ольга Гиря и Дарья Чарочкина – по 2,5 балла.

В Суперфиналах участвуют по 12 мужчин и женщин, каждый из них проведет по 11 матчей.