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Российский автогонщик Шварцман выступит на Гран-при США "Формулы-1"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Роберт Шварцман примет участие в тестовых заездах Гран-при США "Формулы-1" в составе Ferrari, сообщает пресс-служба команды.

СпортРоссиянин Шварцман стал тест-пилотом команды "Формулы-1" FerrariЧитать подробнее

Отмечается, что российский пилот будет задействован в первой свободной практике.

Для 22-летнего спортсмена это будет дебют в "Королевских гонках".

Выступающий под израильской лицензией Шварцман является тест-пилотом Ferrari. Он в настоящее время принимает участие в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-2", где в прошлом году занял второе место в общем зачете. В 2019 году россиянин выиграл чемпионат в серии "Формула-3".

Этап в США будет 19-м порядковым в чемпионате "Формулы-1". Гоночный уикенд в рамках этапа пройдет 21-23 октября.

автоспорт Формула-1
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