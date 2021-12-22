Россиянин Шварцман стал тест-пилотом команды "Формулы-1" Ferrari
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский пилот Роберт Шварцман будет задействован в команде Ferrari, выступающей в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", в качестве ее тест-пилота в сезоне-2022.
Как сообщает пресс-служба команды, функции тест-пилотов также будут выполнять итальянцы Антонио Фуоко и Давиде Ригон.
Резервными пилотами будут итальянец Антонио Джовинацци и немец Мик Шумахер, в прошлом сезоне вместе с россиянином Никитой Мазепиным выступивший основным гонщиком команды Haas.
22-летний Шварцман в прошлом сезоне выступал в серии "Формула-2", где занял второе место в общем зачете.