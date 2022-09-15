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Российская биатлонистка Виролайнен допустила, что выступит за Финляндию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен призналась, что у нее имеется гражданство Финляндии и у нее есть перспективы выступать за команду этой страны.

"У меня есть финский паспорт, я получила его год назад. У меня два паспорта. Нет никаких нарушений правил, Финляндия разрешает двойное гражданство", - приводит слова Виролайнен "Матч ТВ".

Спортсменка называет туманными перспективами возможность продолжить выступать за сборную России, тогда как шансы принимать участие за финскую команду оценивает выше.

"Да. В моей голове так, что время сошлось. Сейчас это выглядит как предательство, но я живу тут уже 6 лет и другого варианта у меня нет", - сказала биатлонистка.

"Мне 33 года, у нас в сборную России берут перспективную молодежь, я давно старая и больная женщина по меркам русского биатлона, еще и с тремя детьми. Выступлю за сборную Финляндии только в том случае, если наберу форму и буду к этому готова, — отметила при этом Виролайнен.

Виролайнен является чемпионкой России и Европы, дважды серебряным призером этапов Кубка мира.

биатлон Дарья Виролайнен
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