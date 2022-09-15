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Матчевая встреча лидеров сборных России и Кубы по боксу пройдет в октябре

Легендарное противостояние пройдет 22 октября в Санкт-Петербурге

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сборные России и Кубы по боксу проведут поединки в рамке матчевой встрече, которая пройдет в Санкт-Петербурге 22 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации бокса России.

"В рамках легендарного противостояния пройдут 5 поединков по правилам профессионального бокса, прямую трансляцию из Санкт-Петербурга будет вести Первый канал.

Отмечается, что в состав команд войдут сильнейшие боксеры стран. Поединки будут проходить на "Сибур-Арене".

Капитаном российской команды станет серебряный медалист Олимпийских Игр в Токио, чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов. Ему предстоит встреча с чемпионом Кубы Пиндером Чавеко в весовой категории до 91 кг.

В весовой категории до 65 кг чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства Европы, призер чемпионатов России Илья Попов встретится с чемпионом Кубы и Панамериканских юношеских игр Эктором Луизом.

В категории до 71 кг бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта международного класса Дмитрий Захаров сразится с чемпионом Кубы Рениером Сальгадо.

Чемпион России среди профессионалов Павел Сосулин (до 75 кг) выйдет в ринг против чемпиона Кубы и бронзового призёра Первенства мира Дани Ландиса.

В супертяжелой весовой категории выявят сильнейшего два чемпиона своих стран: Россию представит четвертьфиналист Олимпиады в Токио Иван Верясов, Кубу – Ангело Морехон.

бокс
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