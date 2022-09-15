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Футболист "Манчестер Сити" де Брейне признан игроком недели в ЛЧ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевин де Брейне признан лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте соревнования.

В домашнем матче против немецкой "Боруссии" (Дортмунд) де Брейне отметился голевой передачей, а "Манчестер Сити" добился волевой победы со счетом 2:1.

Цвета английской команды 31-летний бельгиец защищает с 2015 года, когда перешел из немецкого "Вольфсбурга". В составе "Сити" он четыре раза выиграл чемпионат Англии, два раза – Суперкубок Англии, пять раз – Кубок английской лиги, один раз – Кубок Англии.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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