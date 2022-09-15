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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Боруссией" в матче Лиги чемпионов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" победил немецкую "Боруссию" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Манчестере завершилась с результатом 2:1. "Боруссия" открыла счет после точного удара Джуда Беллингема (56-я минута). На 80-й минуте защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз сравнял счет. Победу английскому клубу принес Эрлинг Холанд, забивший на 84-й минуте.

Холанд провел три предыдущих сезона в "Боруссии", он не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба.

"Манчестер Сити" лидирует в группе G, набрав 6 очков. "Боруссия" - вторая (3 очка). Датский "Копенгаген" и испанская "Севилья" набрали по одному очку, во втором туре они сыграли вничью - 0:0.

Итальянский "Ювентус" на своем стадионе уступил португальской "Бенфике" со счетом 1:2. За "Бенфику" отличились Жоау Мариу (43, пенальти) и Давид Нерес (55). В составе "Ювентуса" забил Аркадиуш Милик (4).

Итальянский клуб проиграл оба прошедших матча на групповом этапе и делит с израильским "Маккаби" последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. "Бенфика", набравшая 6 очков, делит лидерство с французским "Пари Сен-Жермен", который обыграл "Маккаби" с результатом 3:1.

Результаты других матчей:

Группа A: "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия) - 0:3.

Группа E: "Челси" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:1.

Группа F: "Реал" (Испания) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 2:0.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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