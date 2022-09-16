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Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов
Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе решение о запрете россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба IBU.

"Конгресс IBU принял предложение подтвердить решение Исполкома от 1 марта 2022 года о запрете участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в его международных мероприятиях до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

За решение сохранить отстранение россиян и белорусов проголосовали 39 человек, против 2, воздержались – 5.

Кроме того, конгресс принял предложение исполкома сохранить приостановку деятельности Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) "до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU".

За это решение проголосовало 40 членов, против – 1, воздержались 4, еще один голос оказался недействительным.

Конгресс IBU проходит в Зальцбурге.

2 марта IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от своих соревнований в связи с ситуацией на Украине.

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