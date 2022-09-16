Гендиректор ФК "Спартак" анонсировал увеличение бюджета клуба

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бюджет футбольного клуба "Спартак" не будет сокращен, заявил генеральный директор московского ФК Евгений Мележиков.

"И по факту дело обстоит ровно наоборот", - приводит слова Мележикова "РБ Спорт".

"По сравнению с первоначальным планированием бюджета в мае-июне это, безусловно, увеличение. Но увеличение с учетом необходимых потребностей клуба, - с усилением конкретных направлений: усиления команды, спортивного блока. На это готовы тратиться, но обоснованно", - сказал гендиректор "Спартака".

В августе было объявлено, что Леонид Федун больше не является владельцем "Спартака", клуб теперь принадлежит "Лукойлу".