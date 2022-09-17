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"Ахмат" победил "Урал" в 10-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ахмата" (Грозный) на выезде одержали победу над соперниками из екатеринбургского "Урала" в 10-м туре Российской премьер-лиги.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:2. На 38-й минуте гол реализовал полузащитник "Ахмата" Евгений Харин. На 84-й защитник хозяев Илья Быковский забил ответный мяч. Победу гостям из Чечни принес точный удар полузащитника Бернарда Бериши (90).

"Ахмат" набрал 14 очков и поднялся с девятой на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Урал" находится на предпоследнем, 15-м, месте (4).

В 11-м туре 2 октября "Ахмат" примет в Грозном столичное "Динамо". Днем ранее "Урал" на выезде сыграет с московским "Локомотивом".

футбол РПЛ Ахмат Урал
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