"Сочи" в большинстве сыграл вничью с "Факелом" в матче РПЛ
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" и "Сочи" не определили победителя в матче десятого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Результат игры в Сочи - 1:1. За "Факел" отличился Евгений Морозов (5-я минута). "Сочи" ответил голом Кристиана Нобоа (11).
На 71-й минуте игрок "Факела" Матвей Ивахнов был удалён за вторую жёлтую карточку.
"Сочи" поднялся на пятое место в таблице, набрав 17 очков. "Факел" занимает 14-ю позицию, у команды 8 очков.
В следующем туре "Сочи" 1 октября сыграет с "Оренбургом", - "Факел" - 2 октября с московским "Торпедо".