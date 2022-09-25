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Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на турнире в Москве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик победил своего соотечественника Александра Емельяненко на турнире по правилам бокса Hardcore Boxing.

Поединок завершился уже на 13-й секунде стартового раунда: Дацик отправил соперника в нокаут.

Это шестая победа 42-летнего Дацика в поединках по правилам бокса при двух поражениях. В свою очередь, 41-летний Емельяненко проиграл первый бой при двух победах.

Александр Емельяненко Вячеслав Дацик бокс
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