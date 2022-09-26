Англичанин Эшуорт стал спортивным директором "Спартака"

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" сообщил о назначении англичанина Пола Эшуорта на пост спортивного директора футбольного клуба.

"52-летний англичанин Пол Эшуорт назначен новым спортивным директором "Спартака", - сообщает пресс-служба ФК.

Ранее специалист работал в Англии в качестве тренера юниорских команд, а позднее возглавил латвийский "Вентспилс", с которым выиграл кубок страны и получил звание тренера года.

В качестве исполнительного директора казахстанского клуба "Астана" Эшуорт привел команду к чемпионству и двум титулам обладателя Суперкубка Казахстана, а также к успешному выступлению в еврокубках.

В биографии британского менеджера также работа спортивным директором в российском "Ростове" в 2005 году, сотрудничество с африканскими командами и в качестве скаута клуба "Брайтон" в Английской Премьер-Лиге.

Подчеркивается, что специалист владеет русским языком.