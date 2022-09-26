Тайсон Фьюри заявил о срыве боя с Энтони Джошуа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри объявил о том, что запланированный поединок с соотечественником, Энтони Джошуа не состоится.

По словам Фьюри, он не дождался подписания контракта со стороны Джошуа, дедлайн был 26 сентября.

"Это официально. Судный пришел и ушел. Прошло уже 5 часов вечера понедельника, контракт не подписан. Для Джошуа официально все кончено", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

"Идиот. Трус!" – добавил Фьюри, заочно обращаясь к Джошуа.

В настоящий момент 34-летний Фьюри продолжает носить статус непобежденного боксера-профессионала. Он выиграл 32 поединка (23 - нокаутом) при одной ничьей.

В свою очередь, 32-летнего Джошуа в последнее время преследовали неудачи. 25 сентября 2021 года он проиграл единогласным решением судей украинцу Александру Усику и лишился чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. 20 августа нынешнего года Джошуа проиграл Усику бой-реванш раздельным решением судей.

Фьюри и Джошуа планировали провести бой в 2021 году. Но арбитражная комиссия постановила, что Фьюри должен встретиться на с Джошуа, а американцем Деонтеем Уайлдером. В итоге в октябре 2021 года Фьюри провел бой с Уайлдером и, нокаутировав соперника в 11-м раунде, защитил титул. 23 апреля 2021 года Фьюри вновь защитил титул, победив британца Диллана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде.