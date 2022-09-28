МИД Канады призвал своих хоккеистов покинуть Россию и Белоруссию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов покинуть Россию и Белоруссию.

"Канадцы продолжают играть за команды КХЛ в России и Беларуси, несмотря на предупреждения правительства Канады покинуть эти страны", - говорится в заявлении министра иностранных дел Мелани Жоли, сообщает квебекский телеканал RDS.

"Мы, канадцы, дорожим своими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Беларусью, должны объяснить свои решения общественности", - отмечается в заявлении.

По данным телеканала, в российских и белорусских клубах играет 44 канадских хоккеиста.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под ее эгидой.