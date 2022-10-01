Футболисты "Локомотива" проиграли "Уралу" в Москве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:4 потерпел поражение от екатеринбургского "Урала" в домашнем матче 11-го тура Мир Российской премьер-лиги.

На 7-й минуте в составе "Урала" отличился Алексей Каштанов, на 41-й – Алексей Юшин, на 62-й – Лазор Ранджелович, на 65-й – Даниэль Мишкич.

В добавленное ко второму тайму время "Локомотив" отличился дважды: на третьей компенсированной минуте гол провел Дмитрий Баринов, на пятой – Иван Игнатьев.

Начиная с 13-й минуты, "Локомотив" играл в меньшинстве, с поля был удален Максим Ненахов.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает 11-е место, набрав 9 очков. "Урал" - на 15-м месте, 7 баллов.