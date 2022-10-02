Российский боец Борщев уступил американцу Дэвису на турнире UFC

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Борщев потерпел поражение от американца Майка Дэвиса на турнире UFC Вегас 61 в США.

Поединок бойцов легкого веса прошел в основном карде турнира. По итогам боля победа была присуждена представителю США единогласным решением судей.

Для 30-летнего Борщева это третье поражение в смешанных единоборствах при шести победах. В свою очередь, 29-летний Дэвис выиграл 10-й бой при двух поражениях.