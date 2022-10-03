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Александрова победила Азаренко в первом круге теннисного турнира в Чехии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко в матче первого круга турнира категории WTA 500 в Остраве (Чехия).

Результат встречи – 6:4, 4:6, 6:2 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 21-е место, Азаренко располагается на 24-й строчке.

Во втором круге Александрова может встретиться со своей соотечественницей первой ракеткой России Дарьей Касаткиной (№11 рейтинга WTA), если та победит 67-ю ракетку мира британку Эмму Радукану.

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