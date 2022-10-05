Американского шахматиста Ниманна заподозрили в 100 случаях мошенничества

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американского шахматиста Ханса Ниманна, демарш в партии с которым устроил обладатель мировой корона норвежец Магнус Карлсен, обвиняют в более чем 100 подозрительных онлайн-партий, сообщает Chess.com.

Отмечается, что признаки мошенничества были обнаружены с помощью уникальных алгоритмов платформы.

В сентябре Ниманн одержал победу над Карлсеном, прервав длительную беспроигрышную серию норвежца. Чемпион мира намекнул, что соперник одолел его благодаря жульничеству и снялся с турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Вскоре шахматистов свел онлайн-турнир Champions Chess Tour. Здесь Карлсен демонстративно сдался на втором ходу, а через некоторое время обвинил 19-летнего американца в мошенничестве напрямую.

Сам Ниманн утверждал, что обманывал соперников лишь дважды в карьере, когда ему было 12 и 16 лет, расследование же показало, что масштабы его мошенничества гораздо шире.

Возможные факты мошенничества со стороны Ниманна не оставили в стороне и Международную федерацию шахмат (ФИДЕ), которая 30 сентября объявила о начале собственного расследования.