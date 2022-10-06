"Црвена Звезда" разгромила "Ференцварош" Черчесова в матче Лиги Европы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сербской "Црвены Звезды" со счетом 4:1 нанесли поражение венгерской команде "Ференцварош" в матче третьего группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 27-й (с пенальти) и 60-й минутах матча в Белграде в составе хозяев голы провел Гелор Канга. Также ворота "Ференцвароша" поразили Стефан Митрович (35) и Александар Катаи (50). На 71-й минуте венгерская команда, главным тренером которой является экс-наставник сборной России Станислав Черчесова, сократила отставание в счете благодаря точному удару Кристоффера Закариассена.

В другом матче группы H "Монако" (Франция) на своем поле взял верх над "Трабзонспором" (Турция) – 3:1. Два гола в составе "Монако" провел Виссам Бен-Йелдер – на 14-й и 45+2 минутах, один – Аксель Дисаси (55). На 72-й минуте отличился футболист "Трабзонспора" Анастасиос Бакасетас.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

После трех туров по 6 очков в группе набрали "Ференцварош" и "Монако", по 3 – "Трабзонспор" и "Црвена Звезда".