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Генсек Федерации бокса России уверена в прочности решения IBA по россиянам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Решение снять санкции с российских и белорусских боксеров поддержали многие страны, поэтому его отмена маловероятна, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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"Уверяю вас: не обращайте внимания на инсинуации. МОК состоит не из одного человека, это огромное количество людей. Это не один и два человека сели и приняли решение. Это все пять континентов конфедерации, они прислали свои заявления, о том, что хотят вернуть российских боксеров на соревнования", - сказала Кириенко на пресс-конференции в Чите, где в воскресенье завершается чемпионат России-2022.

"Эти же люди сказали, что нельзя унижать спортсменов, они должны выступать под своим флагом и гимном. Это свыше 130 стран поддержали. Это боксерское сообщество очень мощное крепкое, могущественное", - отметила она.

"Спорт остается вне политики. А поскольку сейчас идет передел людей... Если олимпийские игры себя исчерпают появлением непонятных сообществ, недоверие, это мы неприемлем", - подчеркнула руководитель федерации.

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Комментируя появившиеся в СМИ высказывания представителей шведской и финской боксерских федераций о нежелании участвовать в одних соревнованиях вместе с россиянами, Кириенко отметила, что в Федерации бокса России готовы к провокациям.

"Мы ожидаем различные провокации, гордо несем боксерское имя, бояться ничего не будем. Получаю сообщения: ждем в Словении, в Океании. Везде хотят видеть российских боксеров. Не хотят они (шведы и финны) выступать, пусть не выступают", - заверила она.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену запрета на допуск боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Спортсмены смогут выступать со своими гимном и флагом.

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