Григорий Дрозд счел "очень смелым" решение IBA вернуть россиян в международный бокс

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация бокса (IBA) приняла выверенное и обдуманное решение, разрешив российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, считает экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.

"Прекрасная новость, многие ее встретили с удивлением. Это очень смелый и правильный шаг со стороны IBA. Мы все понимаем, что большую работу провел Умар Назарович (Кремлев, президент IBA – ИФ)", - сказал Дрозд "Интерфаксу" в Чите, где в эти дни проходит чемпионат России по боксу.

Дрозд выразил надежду на то, что примеру IBA последуют и в других международных спортивных федерациях.

"Все это говорит о том, что лед тронулся, я бы хотел, чтобы на IBA равнялись международные федерации в других видах спорта", - заявил собеседник агентства.

Дрозд считает, что IBA просчитала все возможные варианты развития бокса, в том числе и с учетом того, что этот вид спорта, как сообщалось, может быть исключен из олимпийской программы.

"Я думаю, что IBA во главе с Умаром Кремлевым рассматривает все варианты. Я уверен, что это выверенное, обдуманное решение международной боксерской семьи и мы точно должны быть на Олимпиаде. Конечно, мы ждем и реакцию Международного олимпийского комитета. Тем не менее, я считаю, что это Россия всегда должна быть на ведущих позициях в спорте и в боксе, в частности", - сказал он.

По мнению Дрозда, позиция представителей Швеции и Финляндии, которые заявили об отказе от участия в турнирах, где будут выступать россияне и белорусы, не повлияет на решение IBA.

"Каждая федерация вправе решать, но я точно знаю, что наши российские спортсмены ни причем и имеют полное право выступать на международной арене. То давление, которое на нас оказывается, те обвинения непонятные, отстранения – это абсолютно неправомерно, нечестно, некрасиво. У нас глубокие традиции и я считаю, что отстранение флага, гимна россиян, по сути, очень субъективная история", - отметил Дрозд.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену запрета на допуск боксеров России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Спортсмены смогут выступать со своими гимном и флагом.