Девин Хейни защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американец Девин Хейни одержал победу в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим, защитив титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.
Бой состоялся в Мельбурне. Трое судей приняли решение в пользу 23-летнего Хейни с результатом 119-109, 118-110 и 118-110. По итогам поединка американский боксер защитил титулы чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).