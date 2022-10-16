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Российских и белорусских спортсменов не допустят на Европейские игры-2023 в Польше

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены не смогут выступать на Европейских играх-2023 в Польше, заявил президент объединения Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос.

"В сложившихся условиях участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в следующем году невозможно", - сказал он польскому изданию Dziennik Polski.

Европейские игры - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европейского континента, проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. Первые Европейские игры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку, вторые - в 2019-м в столице Белоруссии Минске. В 2023 году, с 21 июня по 2 июля, Европейские игры будут проходить в Кракове и Малопольском воеводстве Польши.

Как сообщалось, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам "в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности". Санкции МОК наложены из-за ситуации на Украине.

Европейские игры Россия Белоруссия
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