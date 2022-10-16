"Ак Барс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, проиграв "Трактору"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" на выезде уступил "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат поединка в Челябинске - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (16 и 56 минуты), Теэму Пулккинен (19), Сергей Телегин (33) и Кирилл Капустин (35). За гостей из столицы Татарстана отличились Станислав Галиев (37) и Никита Дыняк (50).

"Ак Барс" не может выиграть шестую встречу подряд. В Восточной конференции команда занимает шестое место (20 очков). "Трактор" набрал 17 очков и поднялся с 10-й строчки на восьмую.