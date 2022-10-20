"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче Кубка России по футболу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу победил самарские "Крылья Советов".

Игра завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Иван Сергеев (17, 46 минуты). За гостей из Самары мяч забил сербский форвард Александр Чиркович (79).

В группе В "Зенит" находится на третьем месте с шестью очками. Столько же баллов имеют "Крылья", но самарцы располагаются строчкой выше, имея преимущество по дополнительным показателям. Лидирует московский "Спартак" (12). Последнее место занимает воронежский "Факел" (0).

8 ноября в пятом туре "Крылья Советов" примут "Спартак", "Зенит" сыграет с "Факелом" в гостях.