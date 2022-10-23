Сборная России по боксу победила Кубу в матчевой встрече

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Боксеры сборной России одержали победу над соперниками из команды Кубы в прошедшей в Петербурге матчевой встрече.

Общий счет противостояния – 3:2 в пользу россиян.

В поединке боксеров в весовой категории до 65 кг чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель молодежного первенства Европы, призер чемпионатов России Илья Попов единогласным решением судей взял верх над чемпионом Кубы Йоэлисом Леалем. Это позволило сборной России выйти вперед.

В весовой категории до 71 кг встретились бронзовый призер чемпионата России, мастер спорта международного класса Дмитрий Захаров и чемпион Кубы Реньер Диас. Судьи отдали победу кубинцу раздельным решением.

В категории до 75 кг чемпион России-2022 Павел Сосулин в первом раунде отправил в технический нокаут чемпиона Кубы Ноэлвиса Рейеса, в результате сборная России снова вышла вперед – 2:1.

В поединке тяжеловесов (свыше 92 кг) сразились два чемпиона своих стран - россиянин Иван Верясов и кубинец Ангело Морехон. Единогласным решением судей победа была присуждена Морехону. После этого поединка счет в матчевой встрече стал равным – 2:2.

В главном поединке вечера, в категории до 92 кг капитан российской команды, чемпион Европы и мира, серебряный медалист Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей победил чемпиона Кубы Кристиана Пиндера. Таким образом, сборная России выиграла встречу – 3:2.

Матчевая встреча стала первым событием после того, как 5 октября совет директоров IBA допустил российских боксеров до международных соревнований под своими флагом и гимном.