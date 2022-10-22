"Краснодар" обыграл "Пари НН" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" нанесли поражение соперникам из "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Ильзат Ахметов (17-я минута) и Джон Кордоба (90).

На 48-й минуте игрок "Пари НН" Мамаду Маига получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил также Никита Каккоев.

Команды играли вторую игру за неделю. В среду "Пари НН" обыграл "Краснодар" в Кубке России - 1:0.

"Краснодар" занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 24 очка. "Пари НН" идут 11-ми (13 очков).

В следующем туре "Краснодар" встретится с "Зенитом" (Санкт-Петербург), матч пройдет 30 октября. "Пари НН" в тот же день сыграет с "Крыльями Советов".