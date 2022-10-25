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Самый результативный регбист в истории сборной России стал ее тренером

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Бывший регбист сборной России Юрий Кушнарев вошел в тренерский штаб национальной команды, сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

"Юрий Кушнарев стал членом тренерского штаба сборной России", - говорится в сообщении.

Кушнарев выступал за сборную России с 2005 по 2021 год. В составе команды он дважды выступал на Кубка мира. В его активе 795 очков, набранных в составе сборной России. После завершения игровой карьеры в 2021 году Кушнарев возглавил столичный ЦСКА, после ушел с поста, но не оставил тренерский штаб "армейцев".

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