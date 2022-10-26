Дистанционную выдачу Карты болельщиков введут в марте

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Болельщики получат возможность оформлять Карту болельщика без посещения МФЦ с марта 2023 года, заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин на совещании в министерстве спорта в среду.

"С марта 2023 года у нас будет возможность оформить карту болельщика дистанционно с помощью биометрии, которую сдают граждане для получения документов или в банках", - сказал Дубынин.

Ранее он сообщил о разработке специального мобильного приложения для Карты болельщика, которое будет запущено до конца 2022 года.

Оформление цифровой Карты болельщика началось с 4 июля. Заявление на получение Карты можно оформить в личном кабинете на Госуслугах.