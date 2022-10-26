Светлов сменил Назарова на посту главного тренера ХК "Сочи"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сергей Светлов назначен на пост главного тренера ХК "Сочи", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.

Контракт с 61-летним специалистом подписан на срок до конца нынешнего сезона.

"В тренерский штаб Сергея Светлова войдут Игорь Горбенко, Дмитрий Кокорев и тренер вратарей Олег Ромашко. Андрей Зюзин будет работать в системе клуба тренером по развитию игроков. Николай Пронин продолжит исполнять обязанности тренера по физической подготовке", - говорится в сообщении.

Генеральный директор клуба Сергей Воропаев подчеркивает, что Светлов – "известный специалист, который умеет работать с молодыми хоккеистами и чрезвычайно мотивирован к работе".

"Перед ним по-прежнему стоит задача вывести команду в плей-офф. Мы уверены, что знаний и опыта Сергею Александровичу хватит для того, чтобы изменить психологическое состояние хоккеистов и исправить турнирное положение", - сказал Воропаев.

"Сочи" является аутсайдером регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 20 матчах 9 очков. В результате клуб уволил с поста главного тренера Андрея Назарова.