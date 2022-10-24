ХК "Сочи" уволил главного тренера Назарова

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Андрей Назаров подтвердил, что покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Сочи".

""Да, безусловно, результат давит, руководство клуба совместно со мной приняло решение, что мне нужно покинуть команду. Остаюсь ли я в "Сочи" на другой должности? Нет, в клубной системе я не остаюсь", - приводит слова Назарова "Чемпионат".

"Большая благодарность руководству, что год назад доверили мне возглавить команду. На мой взгляд, кое-что у нас получилось. И отдельная благодарность нашим сочинским болельщикам за то, что верили, поддерживали команду и продолжают в неё верить", - отметил 48-летний Назаров.

Ранее об отставке Назарова в понедельник сообщали СМИ.

В настоящее время "Сочи" занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав в 20 матчах девять очков.