Выбывший на длительный срок Мозес вернулся в расположение "Спартака"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нигерийский футболист московского "Спартака" Виктор Мозес, получивший тяжелую травму, вернулся в расположение команды, сообщается в телеграм-канале клуба.

"Мозес уже с нами! Виктор вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы в Москве", - говорится в сообщении.

В августе этого года Мозес получил травму ахиллова сухожилия и был прооперирован. Сообщалось, что восстановление футболиста потребуется примерно шесть месяцев. Это означало, что в 2022 году нигериец больше не сыграет.

Победитель чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги Европы УЕФА в составе лондонского "Челси" Мозес перешел в "Спартак" в 2020 году сначала на правах аренды, затем подписал полноценный контракт. В составе команды он стал обладателем Кубка России-2021/22.