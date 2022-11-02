Поиск
Реклама20idei.ru

Выбывший на длительный срок Мозес вернулся в расположение "Спартака"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нигерийский футболист московского "Спартака" Виктор Мозес, получивший тяжелую травму, вернулся в расположение команды, сообщается в телеграм-канале клуба.

"Мозес уже с нами! Виктор вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы в Москве", - говорится в сообщении.

В августе этого года Мозес получил травму ахиллова сухожилия и был прооперирован. Сообщалось, что восстановление футболиста потребуется примерно шесть месяцев. Это означало, что в 2022 году нигериец больше не сыграет.

Победитель чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги Европы УЕФА в составе лондонского "Челси" Мозес перешел в "Спартак" в 2020 году сначала на правах аренды, затем подписал полноценный контракт. В составе команды он стал обладателем Кубка России-2021/22.

футбол Спартак Виктор Мозес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Кучеров и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" в НХЛ

"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Французского баскетболиста отлучили от сборной из-за перехода в российский клуб

Рублев вышел в третий круг турнира Masters в Париже

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Анатолий Карпов оказался в больнице после неудачного падения

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Сборная Боснии и Герцеговины официально отказалась от матча с Россией

Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

"Зенит" завершил первый круг в РПЛ, повторив рекорд турнира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });