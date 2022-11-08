Фигуристы Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин, выступающая в танцах на льду, не примет участия в этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

"Диана Дэвис и Глеб Смолкин в Москве выступать не смогут. Будут ли они выступать на других этапах? Будем надеяться, что, может быть, удастся в Перми", - приводит слова Горшкова "Спорт-Экспресс".

Этап Гран-при России в Москве пройдет с 11 по 14 ноября, в Перми - с 25 по 28 ноября.