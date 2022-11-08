Поиск
Реклама20idei.ru

Фигуристы Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин, выступающая в танцах на льду, не примет участия в этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

"Диана Дэвис и Глеб Смолкин в Москве выступать не смогут. Будут ли они выступать на других этапах? Будем надеяться, что, может быть, удастся в Перми", - приводит слова Горшкова "Спорт-Экспресс".

Этап Гран-при России в Москве пройдет с 11 по 14 ноября, в Перми - с 25 по 28 ноября.

фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКА прервал девятиматчевую серию побед в КХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Пиняев вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

"Барселона" и МЮ сыграют в стыках за путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспор"

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Гол Головина принес "Монако" победу над "Тулузой" в чемпионате Франции

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });