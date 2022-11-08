Поиск
Реклама20idei.ru

Головин и Неймар попали в сборную топ-5 лиг Европы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России и "Монако" (Франция) Александр Головин попал в символическую сборную недели топ-5 футбольных лиг Европы по версии Whoscored.

Также в команду лучших игроков недели попали вратарь Альбан Ляфон ("Нант"), защитники Алексис Флипс ("Реймс"), Давид Лопес ("Жирона"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Жорди Альба ("Барселона"); полузащитники Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Мусса Диаби ("Байер"); нападающие Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), Адам Гложек ("Байер").

6 ноября Головин отличился голом в матче "Монако" против "Тулузы" в чемпионате Франции.

футбол Александр Головин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВАДА передало в CAS дело российской фигуристки Валиевой

ВАДА передало в CAS дело российской фигуристки Валиевой

СКА прервал девятиматчевую серию побед в КХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Пиняев вошел в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

"Барселона" и МЮ сыграют в стыках за путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Федерация футбола подтвердила разрыв контракта Дзюбы с "Адана Демирспор"

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича

Норвежец Руне выиграл турнир Masters в Париже, победив в финале Джоковича
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });