Головин и Неймар попали в сборную топ-5 лиг Европы
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России и "Монако" (Франция) Александр Головин попал в символическую сборную недели топ-5 футбольных лиг Европы по версии Whoscored.
Также в команду лучших игроков недели попали вратарь Альбан Ляфон ("Нант"), защитники Алексис Флипс ("Реймс"), Давид Лопес ("Жирона"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Жорди Альба ("Барселона"); полузащитники Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Мусса Диаби ("Байер"); нападающие Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), Адам Гложек ("Байер").
6 ноября Головин отличился голом в матче "Монако" против "Тулузы" в чемпионате Франции.