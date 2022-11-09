Футболист "Оренбурга" Сычевой продлил контракт с клубом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU -

Нападающий Владимир Сычевой подписал новое соглашение с "Оренбургом", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт "Оренбурга" с 26-летним футболистом будет действовать до 31 декабря 2024 года. Ранее соглашение действовало до конца сезона 2022/23.

В составе "Оренбурга" Сычевой проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. К настоящему моменту он забил 11 мячей и входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата. Он получил приглашение в сборную России на подготовку к товарищеским матчам против Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).