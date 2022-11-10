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СКА проиграл "Амуру" в чемпионате КХЛ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты хабаровского "Амура" нанесли поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Амура". Победитель определился в овертайме.

На 39 минуте хозяев вывел вперед Артур Гиздатуллин, на 43 минуте ответный гол провел игрок СКА Марат Хайруллин. На исходе первой минуты овертайма хабаровчанин Михал Йордан забросил победную для "Амура" шайбу.

СКА, таким образом, потерпел второе поражение подряд. 8 ноября он уступил "Адмиралу" во Владивостоке (1:3), прервав в результате девятиматчевую серию побед.

Петербургский клуб продолжает уверенно лидировать как в Западной конференции, так и сводной таблице в целом. Он набрал 52 очка в 29 встречах и на 12 баллов опережает ближайшего преследователя в лице ярославского "Локомотива", имеющего игру в запасе.

"Амур" занимает предпоследнее, десятое место в Восточной конференции - 24 очка в 27 матчах.

хоккей КХЛ
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