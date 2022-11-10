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Старт этапа Кубка IBU по биатлону сорвался из-за отсутствия снега

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов сообщил об отмене стартового этапа Кубка IBU-2022/23 в норвежском Шушене из-за погодных условий.

"Исполком получил от Норвежской федерации биатлона информацию о том, что этап Кубка IBU в Шушене невозможно провести из-за ложной погодной ситуации и отсутствия снега", - говорится в сообщении пресс-службы IBU.

Соревнование должно было пройти с 24 по 27 ноября.

Кубок IBU - второе по статусу регулярное соревнование в биатлоне вслед за Кубком мира.

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