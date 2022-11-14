ВАДА потребовало четырехлетнюю дисквалификацию Валиевой

Спортивный арбитраж зарегистрировал иск ВАДА к РУСАДА

Российская фигуристка Камила Валиева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства на ведение Российским антидопинговым агентством расследования нарушения антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой, сообщает пресс-служба CAS.

Поводом для иска стало отсутствие решения РУСАДА в установленный срок после того, как в пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года на чемпионате России, было выявлено запрещенное вещество триметазидин. ВАДА настаивает на четырехлетней дисквалификации фигуристки, а также аннулирование всех ее результатов, начиная с 25 декабря 2021 года.

"В настоящее время указать сроки вынесения решения не представляется возможным", - подчеркивается в релизе суда.

Валиева и скандал на Олимпиаде

Сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире 16-летней Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

Дело Валиевой к настоящему времени еще не завершено. РУСАДА заявило, что из-за возраста фигурантки, расследование не будет публичным.