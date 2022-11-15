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Уткульбаев назначен и.о. главного тренера "Рубина" после ухода Слуцкого

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" назначил Юрия Уткульбаева исполняющим обязанности главного тренера основной команды, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Уткульбаев назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера "Рубина". Оставшиеся до зимней паузы два матча Мелбет - Первой лиги против "Уфы" (20 ноября) и "Нефтехимика" (27 ноября) наша команда проведет под его руководством", - говорится в сообщении.

Уткульбаев является воспитанником и бывшим игроком "Рубина" (78 матчей в качестве футболиста), работал в клубе на разных должностях. С 2021 по 2022 год он работал директором Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки ФК "Рубин".

Ранее во вторник пост главного тренера казанской команды оставил Леонид Слуцкий.

футбол Рубин РПЛ Леонид Слуцкий
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