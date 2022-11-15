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Дзюба объяснил уход из "Аданы" нежеланием быть запасным

"Мне не 18 лет, у меня большие амбиции", - заявил футболист

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Артем Дзюба заявил, что решение покинуть турецкую команду "Адана Демирспор" связано с амбициями и отсутствием желания сидеть на скамейке запасных.

"Это было взвешенное решение, мне не 18 лет и сидеть смотреть матчи (на скамейке запасных) не совсем правильно было бы для меня. У меня большие амбиции, хотелось бы играть, получать удовольствие", - сказал 34-летний футболист в своем видеообращении в соцсетях.

"Спасибо всем огромное за беспокойство, внимание. Я пропал с радаров, нужно было переосмыслить многое и вернуться с новыми эмоциями", - отметил Дзюба.

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Спортсмен поблагодарил руководство турецкого клуба, отметив, что расставание с ним прошло в мирном ключе.

"В любом случае в Турции был интересный опыт, иногда болезненный. Но было очень интересно. Мне безумно нравилось там находиться, безусловно все в плюс. Определенный путь, который я прошел, очень многому меня научил. Я начал получать удовольствие не только от игр, но и от тренировок, что раньше воспринимал как рутину", - сказал он.

"Все у меня хорошо, сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол", - заявил Дзюба, призвав не слушать "злых языков, недоброжелателей".

"Они говорят неправду", - сказал он.

В ноябре стало известно, что Дзюба по взаимному согласию сторон расторг контракт с "Адана Демирспор".

Четырехкратный чемпион России в составе петербургского "Зенита" Дзюба перешел в "Адана Демирспор" на правах свободного агента в августе этого года. В составе турецкой команды он провел четыре неполных матча, отметившись одним голом.

футбол Артем Дзюба Турция
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