Обладатель "Золотого мяча" Бензема из-за травмы пропустит ЧМ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Франции по футболу Карим Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщается на сайте Федерации футбола Франции.

У 34-летнего футболиста диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.

Ранее в субботу французский форвард вынужден был прервать тренировку в составе национальной команды. Бензема был доставлен в больницу в Дохе на МРТ, обследование подтвердило травму. Ее характер требует трехнедельного периода восстановления.

Нападающий "Реала" Бензема в 2022 году впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту планеты.

На чемпионате мира 2018 года в России, где сборная Франции завоевала золото, футболист не выступил. Его вывели из состава национальной команды на ЧМ-2018 (как и на Евро-2016) на фоне скандала по делу о шантаже французского полузащитника Матье Вальбуэна (Бензема вымогал у него деньги, завладев компрометирующим видео интимного содержания).

В "Реале" Бензема пять раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по четыре раза – Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, два раза – Кубок Испании.

До "Реала" он играл в "Лионе", где четыре раза выиграл чемпионат Франции, два раза – Суперкубок Франции, один раз – Кубок Франции.

ЧМ в Катаре стартует 20 ноября. На групповом этапе сборная Франции сыграет с Австралией (22 ноября), Данией (26 ноября), Тунисом (30 ноября).