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Федун счел бессмысленной игру сборной России по футболу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывший владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун не видит необходимости в обсуждении прошедших товарищеских матчей с участием сборной России.

"Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра (команды) абсолютно бессмысленна, так же как и бессмысленно все это", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

На прошлой неделе сборная России на выезде сыграла с национальными командами Таджикистана и Узбекистана. Оба матча завершились со счетом 0:0, а качество игры российских футболистов вызвало резкую критику со стороны экспертов.

В настоящий момент сборная России находится под санкциями со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Это означает, что она не может принимать участия в официальных турнирах под эгидой организации.

футбол Леонид Федун
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