Сборная Англии забила шесть мячей Ирану в матче ЧМ-2022

По сумме первой и второй половин встреч судья добавил к основному времени 24 минуты, но и в этот промежуток не уложились

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 6:2 нанесли поражение команде Ирана в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Голы в составе англичан провели Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43, 62), Рахим Стерлинг (45+1), Маркус Рашфорд (71), Джек Грилиш (90). В составе команды Ирана на 65-й минуте отличился Мехди Тареми. Он же на 90+12 минуте реализовал пенальти.

К первому тайму бразильский судья Рафаэл Клаус вынужден был добавить 14 минут: бразильский вратарь Алиреза Беиранванд получил травму, ему продолжительное время оказывали помощь. В результате голкипер был заменен.

Ко второму тайму рефери добавил 10 минут, но и в этот промежуток игроки не уложились.

Англия и Иран представляют группу В. В 22:00 мск начнется матч между другими ее участниками, США и Уэльса.