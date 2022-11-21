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Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия – Иран из-за тяжелой травмы вратаря

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Главному судье матча чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Англии и Ирана пришлось добавить 14 минут к первому тайму.

Это связано с тяжелой травмой, которую получил вратарь сборной Ирана Алиреза Беиранванд. На 10-й минуте он столкнулся с футболистом своей же команды, в результате голкиперу продолжительное время оказывали помощь.

Вратарь решил продолжить игру, но через минуту с лишним вновь обратился к медикам. Беиранванд покинул поле на носилках.

К настоящему моменту в матче наступил перерыв, в первом тайме английские футболисты забили три гола – 3:0.

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