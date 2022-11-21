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Сборная Нидерландов победила Сенегал на ЧМ-2022

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландские футболисты одержали победу над соперниками из Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе завершилась со счетом 2:0. Победу Нидерландам принесли голы Коди Гакпо (84-я минута) и Дэви Классен (90+9).

После первого тура нидерландцы вместе с Эквадором лидируют в группе A, набрав по три очка. Также в группе выступает сборная Катара, которая наряду с Сенегалом не набрала очков.

Во втором туре группового этапа Нидерланды сыграют с Эквадором, Катар встретится с Сенегалом, оба матча пройдут 25 ноября.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире принимают участие 32 сборные.

футбол ЧМ-2022
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